Наприкінці червня Німеччина заявила, що надасть Україні 1 мільярд євро грантового фінансування. Україна має використати їх для фінансування першочергових соціальних та гуманітарних видатків під час воєнного стану.

Україна отримала від Німеччини грант на 1 мільярд євро

Сьогодні, 1 липня, до Державного бюджету України надійшов грант від Німеччини у сумі 1 мільярд євро. Про це повідомило Міністерство фінансів України.

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Зазначається, що грантові кошти були перераховані до держбюджету через спеціальний адміністративний рахунок, який відкрито Міжнародним валютним фондом для направлення грошей країн-донорів на допомогу Україні.

У Мінфіні додали, що отримані кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових бюджетних видатків під час воєнного стану.

Шмигаль подякував Німеччині

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував Німеччині за надання грантових коштів.

Україна отримала 1 мільярд євро від Німеччини на рахунок МВФ! Підтримка України у боротьбі з агресором - це крок до перемоги і європейської безпеки. Дякую Німеччині та Олафу Шольцу за солідарність з українцями,

– зазначив Шмигаль у Твіттері.

Слід зауважити, загалом з початку введення воєнного стану Україна вже отримала від Німеччини 1,3 мільярда євро для підтримки фінансово-бюджетної системи.

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