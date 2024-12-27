Все більше Leopard надають для України: у Forbes пояснили причину активізації Німеччини

Німеччина, Нідерланди та Бельгія почали нарощувати темпи надання для Сил оборони бронетехніки. Через півтора року Німеччина змогла відправити Україні близько 100 зі 155 обіцяних танків Leopard 1 A5.

Спочатку необхідно було відремонтувати техніку зразка 1980-х років, і вже зараз проблему нестачі запчастин, ймовірно, вирішили. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Що відомо про збільшення надання Leopard

Зазначається, що промисловість Німеччини за 19 місяців відремонтувала та надала Leopard 1 A5, обіцяні раніше Україні. У публікації нагадають, що перші 58 танків прибули з липня 2023 року до початку вересня 2024 року. Крім того, за останні кілька місяців було поставлено ще 45 танків.

Наголошують, що такий графік постачання має значення. Відтепер чотиримісний 40-тонний Leopard 1 A5 має стати найчисельнішим танком західного виробництва в Україні, переважаючи 104 нові німецькі Leopard 2, 80 американських M1 Abrams і 14 британських Challenger 2.

Згідно з оприлюдненою інформацією, Leopard 1 A5 це єдині західні танки, які доступні для оснащення сформованих Україною близько десяти нових важких бригад, кожна з яких зазвичай має 31 машину в одному танковому батальйоні. І хоч Leopard 1 A5 є не новим танком, але й не найстарішим в Україні.

Він легкий і має легку броню, порівняно, скажімо, зі 69-тонним M1 Abrams, але він може похвалитися надійною 105-міліметровою основною гарматою і точною системою керування вогнем EMES-18. А українці доклали максимум зусиль, щоб усунути найбільший недолік цього танка – тонку броню, додавши блоки динамічної броні та сітки проти дронів,

– ідеться у статті.

За його словами, це дуже дієво, оскільки з перших 58 танків було підтверджено знищення лише шести. Хоча очевидно й те, що бригади не відправляють цю техніку на найнебезпечніші ділянки фронту. Втім, повідомляють, що захисники зізнаються, що почуваються "чудово" в екіпажі Leopard 1A5.

Нагадаємо, що крім того, 23 грудня уряд Німеччини оголосив про новий пакет допомоги Україні, до якого увійдуть 15 танків Leopard 1 A5, системи IRIS-T, установки Gepard, пускові установки Patriot, радари TRML-4D та різноманітні боєприпаси.