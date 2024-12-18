Німеччина звільнить ремонтний центр техніки української армії у Словаччині

Після довгих перемовин у Німеччині ухвалили рішення про звільнення ремонтного центру у Словаччині для великогабаритної військової техніки для Сил оборони України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NTV. Згідно з оприлюдненою інформацією, ремонтний центр перенесуть до Німеччини до 31 грудня.

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Що відомо про це

Як заявив речник Міністерства оборони Німеччини, процес має завершитися до 31 грудня 2024 року. Повідомляється, що рішення було ухвалене через проблеми в організації та операційних процесах на словацькому об’єкті.

Ремонтний центр розпочав свою роботу у Словаччині з кінця 2022 року. Він обслуговував ключові одиниці військової техніки ЗСУ, зокрема самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000, броньовані машини Dingo, ракетні системи MARS II й зенітні установки Gepard.

Втім, за словами німецьких чиновників, Словаччина неодноразово демонструвала "громіздкість" в організації роботи центру. Також були розбіжності в інтерпретації європейських митних правил та складності з проведенням капітального ремонту пошкодженої техніки.

Німеччина запевняє, що попри перенесення, ремонт техніки для України лишається пріоритетом. Там нагадали, що у Литві та на території України вже працюють інші німецькі ремонтні центри, які також обслуговують надану ЗСУ військову техніку.