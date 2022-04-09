Німеччина почала працювати над зміцненням бункерів: створює кризові запаси на випадок війни

У Німеччині розглядають питання модернізації систем громадських сховищ і збільшить видатки на цивільний захист. Про це повідомила очільниця Міністерства внутрішніх справ країни Ненсі Фезер.

Політикиня додала, що Німеччина працює над новими концепціями щодо зміцнення підземних паркінгів, станцій метро та підвалів. Головна мета – зробити так, щоб ці об'єкти можна було використовувати як сховище.

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У Німеччині почали працювати над зміцненням бункерів

Глава Міністерства внутрішніх справ країни Ненсі Фезер додала, що уряд виділив федеральним землям 88 мільйонів євро на встановлення нових сирен. Крім того, Німеччина має на меті створити кризові запаси предметів постачання. Йдеться про медичне обладнання, захисний одяг, маски, ліки.

Фезер повідомила, що на сьогодні у Німеччині нараховують 599 сховищ для цивільних. Влада Німеччина має на меті перевірити, чи можна модернізувати більше таких систем. Проте вона наголосила, що демонтаж цих об'єктів зупинено.

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