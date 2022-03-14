Німеччина просить Польщу припинити відправляти потяги з українськими біженцями

Через повномасштабне вторгнення Росії на територію України понад 2,5 мільйони українців виїхали до інших країн. Втім, найбільше наших громадян залишилося у Польщі.

Тож країна прийняла рішення "передати" частину біженців Німеччині. Однак заступник міністра внутрішніх справ Польщі Павло Шефернакер повідомив, що Берлін звернувся до Варшави із проханням припинити відправляти потяги з українськими біженцями до Німеччини.

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Німеччина просить Польщу не відправляти потяги з українськими біженцями

За словами Шефернакера, масштаби вимушених мігрантів з України застали країни Європи зненацька. Вони фактично заполонили сусідні держави.

Вчора ввечері я розмовляв з МВС Німеччини, де нас попросили призупинити спецпоїзди, які прямують до Німеччини, ­

– сказав він в одному із інтерв'ю.

Заступник міністра також зазначив, що за 3 дні з Польщі потягами виїхали 28 тисяч людей. При цьому наразі в країні перебуває 1,5 мільйона українців.

Шефернакер підкреслив, що зараз всі повинні підтримувати один одного, й Польща розраховує на європейську солідарність.

Зазначається, що раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що загалом з початку військової операції в Україні на територію країн ЄС прибуло понад 1,2 мільйона біженців. Більшість з них залишаються у прикордонних країнах, зокрема в Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині та Молдові.

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