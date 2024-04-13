Під час промови 13 квітня президент розповів про нові домовленості з Німеччиною та відзначив наших воїнів.

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Німеччина може надати додаткову систему Iris-T

Президент зазначив, що Німеччина надасть Україні додатковий Patriot. Крім цього, країна може надати додаткову систему IRIS-T.

Сьогодні є дуже хороший результат у нашої міжнародної роботи: Німеччина надасть нам додатковий Patriot – сьогодні з канцлером Шольцом про це домовились. Також працюємо з Німеччиною над додатковою системою IRIS-T – це теж сильна ППО – і над ракетами для наявних у нас систем захисту неба. Лідерство Німеччини дійсно відчувається, і завдяки такому лідерству ми зможемо зберегти тисячі життів та зможемо дати Україні більше захисту від російського терору,

– сказав президент.

Також Зеленський обговорив з канцлером заходи до конференції щодо відновлення України та глобальний саміт Миру, який відбудеться у червні.

