Німеччина терміново надасть Україні ракети PAC-2 для систем Patriot

Німеччина анонсувала термінову передачу Україні ракет-перехоплювачів PAC-2 для систем протиповітряної оборони Patriot із власних військових запасів. Це рішення має на меті посилити захист цивільної та енергетичної інфраструктури напередодні зими.

Про це оголосив федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час онлайн-засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

Що сказав Пісторіус?

За словами очільника оборонного відомства, передача озброєння з арсеналів Бундесверу відбудеться в межах домовленостей саміту НАТО.

Підготовка України до зими є найвищим пріоритетом і вимагає від нас рішучих та негайних дій. Разом ми маємо вжити необхідних заходів для підвищення стійкості України. Тому я вирішив у рамках саміту НАТО надати Україні терміново необхідні ракети-перехоплювачі PAС-2 із запасів Бундесверу,

– заявив Пісторіус.

Окрім цього, німецький посадовець звернувся до всіх країн-учасниць Контактної групи з проханням провести ревізію власних складів та долучитися до підтримки українського повітряного щита.

Я усвідомлюю, що нелегко знайти баланс між власними потребами у сфері безпеки та терміново необхідною підтримкою України. Але, будь ласка, якщо ви вагаєтеся, приймайте рішення на користь України,

– наголосив міністр.

Він зазначив, що Україна також планує замовити ще кілька тисяч додаткових керованих ракет IRIS-T. Політик уточнив, що ця зброя буде буде профінансована за рахунок українського оборонного кредиту ЄС.