Депутатка Бундестагу Свенья Шульце повідомила, що Німеччина відправила Україні засоби цивільного захисту і протипожежне обладнання. Допомога має прибути на початку наступного тижня.

За словами посадовиці, Німеччина надіслала в Україну 21 портативну протипожежну помпу, велику кількість захисного одягу, рятувального обладнання і евакуаційний автобус. 21 березня приїдуть дев'ять вантажівок з важким протипожежним обладнанням, а 23 березня – близько 1 600 дихальних апаратів.

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Допомога Німеччини Україні

Шульце наголосила, що 2 тисячі електрогенераторів, численні резервуари для води, намети та спальні мішки – уже на шляху до України.

В Україні зараз важливо конкретно допомагати людям. Ми тісно співпрацюємо з Україною над проєктами розвитку протягом багатьох років. Звісно, наші проєкти не можуть продовжуватись під час війни так, як раніше. Тому ми діємо швидко і змінюємо механізми на забезпечення гострих потреб в умовах надзвичайних ситуацій,

– підкреслила німецька посадовиця.

Шульце, яка є федеральною міністеркою економічної співпраці і розвитку Німеччини, додала, що нині Україні потрібна "швидка і небюрократична допомога", яка доставляється вчасно туди, де існує найбільша потреба. Це у тому числі вогнегасники, електрогенератори, засоби для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій тощо.

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