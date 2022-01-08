Німеччина виключила Україну з переліку країн підвищеного ризику

Україна більше не входитиме до списку країн підвищеного ризику зараження коронавірусом для Німеччини. Зміни набувають чинності 9 січня.

Інформацію про те, що Україна залишила перелік країн підвищеного ризику для Німеччини, видання повідомляє з посиланням на інформацію Інституту імені Роберта Коха

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Україна вже не у списку небезпечних для Німеччини

З 9 січня Україна залишить перелік країн підвищеного ризику для Німеччини. Це означає, що тепер до українських мандрівників не застосовуватимуть спеціальні правила.

Натомість вони підлягатимуть тільки загальним правилам в'їзду до Німеччини. Усі старші за 6 років зобов'язані пред'явити негативний тест на коронавірус або ж сертифікат про повний курс вакцинації чи довідку про нещодавнє одужання.

До слова, на онлайн-мапі Міністерства закордонних справ Україні оновлені правила в'їзду поки не вказані.

Досі для українців діяли жорсткі обмеження

Україна перебувала в переліку країн зони високого ризику для Німеччини з 10 жовтня 2021 року.

Через це в'їзд у країну дозволяли у випадку гострої потреби або за наявності сертифікату повної вакцинації від COVID-19. Крім того, перед прибуттям до Німеччини слід було зареєструватися на спеціальному сайті та мати при собі підтвердження реєстрації при в'їзді.

Ті, хто мали право виїжджати в Німеччину, однак не були повністю щепленими проти COVID-19, повинні були відбути карантин протягом 10 днів. Вийти з нього можна було лише за 5 днів після приїзду, отримавши негативний результат тесту на коронавірус.

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