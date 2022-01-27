Німеччина вирішила не скорочувати посольство в Україні, – очільниця МЗС
Джерело:WAZ
Анналена Бербок заявила, що Німеччина не скорочуватиме персонал свого посольства в Україні. За її словами, цей крок має слугувати знаком підтримки.
Про це німецька міністерка закордонних справ повідомила під час свого виступу в четвер, 27 січня, у Бундестазі на дебатах, присвячених російським військовим погрозам нашій державі.
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Ми вирішили не скорочувати персонал нашого посольства, а натомість – підтримати Україну також тим, щоб ми залишаємося присутніми, що ми інвестуємо, що дипломатія є абсолютним пріоритетом і що ми спільно виступаємо за безпеку України та всієї Європи,
– сказала глава МЗС.
Анналена Бербок зазначила, що у нині важливо фінансово й економічно підтримати Україну. За її словами, федеральний уряд працює над виділенням кредиту в розмірі 150 мільйонів євро.
Міністерка закордонних справ Німеччини також додала, що наразі триває робота в сфері:
- закупівлі вакцин;
- енергозабезпечення;
- процесу реформ.
Німецька ганьба з касками: коротко
- В Німеччині днями понформували про допомогу Україні у вигляді 5 000 військових касок.
- Позицію Берліна різко розкритикували країни Заходу, зокрема у Латвії назвали це "ганьбою".
- Глава МЗС Дмитро Кулеба вказав, що таку поведінку "українці пам'ятатимуть десятиліттями".