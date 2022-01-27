Німеччина вирішила не скорочувати посольство в Україні, – очільниця МЗС

27 січня 2022 , 17:38
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Джерело:

WAZ

Анналена Бербок заявила, що Німеччина не скорочуватиме персонал свого посольства в Україні. За її словами, цей крок має слугувати знаком підтримки.

Про це німецька міністерка закордонних справ повідомила під час свого виступу в четвер, 27 січня, у Бундестазі на дебатах, присвячених російським військовим погрозам нашій державі.

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Ми вирішили не скорочувати персонал нашого посольства, а натомість – підтримати Україну також тим, щоб ми залишаємося присутніми, що ми інвестуємо, що дипломатія є абсолютним пріоритетом і що ми спільно виступаємо за безпеку України та всієї Європи,
– сказала глава МЗС.

Анналена Бербок зазначила, що у нині важливо фінансово й економічно підтримати Україну. За її словами, федеральний уряд працює над виділенням кредиту в розмірі 150 мільйонів євро.

Міністерка закордонних справ Німеччини також додала, що наразі триває робота в сфері:

  • закупівлі вакцин;
  • енергозабезпечення;
  • процесу реформ.
Зверніть увагу! На тлі загрози вторгнення Росії Анналена Бербок заявила, що Німеччина не планує постачати оборонне озброєння Україні. За її словами, ця позиція незмінна.

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Автор: Олег Васьків