Німеччина за 9 тижнів майже не поставила Україні зброї, хоч обіцяла, – ЗМІ

Уряд Німеччини звів до мінімуму військову підтримку України, попри обіцянки зробити протилежне. Сталося це за останні 9 тижнів.

Про це пише німецьке видання з посиланням на наявні в його розпорядженні документи.

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Попри те, що Німеччина мала б стати одним з ключових союзників у війні Росії проти України, канцлер Олаф Шольц відмовлявся постачати нам важке озброєння на зразок танків і бронетранспортерів, посилаючись на угоди з союзниками по НАТО. Але Німеччина з кінця березня майже не поставила і будь-яких легких озброєнь, котрі заслуговують згадки.

Скільки ж зброї отримала Україна від Німеччини

Відзначається, що в період з 30 березня по 26 травня в Україну надійшло всього дві партії зброї від уряду Німеччини. Обидві партії містили тільки невеликі пристрої. Так, в середині травня Німеччина відправила:

3000 протитанкових мін,

ще 1600 спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії.

Попередня партія, яка прибула в Україну на місяць раніше, містила тільки запчастини для кулеметів, запальники, детонуючі шнури, радіоприймачі, ручні гранати, заряди вибухівки і міни.

Інформація про конкретні поставки зброї має відношення до безпеки і засекречена, тому я прошу вашого розуміння, що я не можу ні надати більш детальну інформацію, ні підтвердити деталі,

– сказала прессекретарка Міністерства оборони Німеччини.

За даними української сторони, остання поставка зенітних і протитанкових засобів відбулася понад 2 місяці тому, 25 березня. Вона включала 2000 ракет Panzerfaust 3 і 1500 зенітних ракет "Стріла".

Однак, згідно з українським списком від 29 березня, потреба в цих боєприпасах все ще залишається. Крім того, крім зенітно-ракетних комплексів "Стінгер" і протитанкових засобів українській армії також необхідні протикорабельні ракети типу "Гарпун". Україна підтвердила останнє Міністру оборони Крістін Ламбрехт у листах від 9 квітня і 1 травня.

Обіцянки залишаються обіцянками

Однак Німеччина поки не виконала прохання України про постачання необхідних озброєнь, хоча канцлер Шольц публічно пообіцяв подальші поставки. Протягом декількох тижнів він повторював, що підтримка Києва триває.

Востаннє він сказав це на Всесвітньому економічному форумі в Давосі: "Путін піде на серйозні переговори про мир тільки в тому випадку, якщо зрозуміє, що не може зломити обороноздатність України. Тому ми підтримуємо Україну".

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Як зазначає видання, оскільки військової допомоги з Берліна немає вже кілька тижнів, уряд Німеччини віддаляється від своїх союзників, які продовжують поставляти легке озброєння на додаток до важкої техніки. Так, у суботу Київ повідомив, що отримав ракети Harpoon із Данії і ще більше самохідних гаубиць зі США.

Що стосується важких озброєнь, Шольц заявляв, що "завжди йде в ногу з партнерами по НАТО", а підтримка України була "тісно скоординована з нашими партнерами і союзниками". Оскільки жодна країна НАТО не поставляє танки західного зразка, це послужило приводом для відмови в постачанні в Україну німецьких бойових танків і бронетранспортерів.

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