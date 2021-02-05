Необхідна пауза: Німеччина запропонувала ввести мораторій на "Північний потік-2"

У німецькому Бундестазі закликали ввести мораторій на будівництво "Північного потоку-2". Цей час необхідно використати для того, щоб США та Євросоюз розпочали переговори з Росією.

Голова комітету Бундестагу Норберт Ретген заявив, що перед ними спільно з США, Росією та Євросоюзом постала важлива місія. Їм необхідно пояснити, що проєкт нібито не використають як геополітичну зброю проти країн Східної Європи.

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Можливо, це могло б виглядати так: ЄС, Росія і США погоджуються запровадити мораторій на будівництво, але на цей раз не як санкції, а як паузу для вступу в переговори,

– заявив Ретген.

Що ще сказав Ретген

Цю "паузу" необхідно використати так, щоб ЄС і США розпочали переговори з Росією.

Міжнародна угода може виключити можливість використання "Північного потоку-2" як геополітичну зброю проти країн Східної Європи. Тоді можна співпрацювати з Росією у сфері енергетичної політики

Прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що "Північний потік-2" загалом підриває трансатлантичну безпеку. Завершений проєкт може узалежнити Німеччину та інших союзників США від постачання енергоносіїв з Росії.