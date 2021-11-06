У Німеччині чоловік з ножем накинувся на пасажирів потяга

У Німеччині, у Баварії озброєний ножем чоловік напав на пасажирів. Поранення отримали кілька осіб.

Інцидент стався вранці 6 листопада між містами Нюрнберг і Регенсбург – у швидкісному поїзді.

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Рух потягів на цій ділянці припинили, пасажирів вирішили доставляти автобусами. Зловмисника вдалось швидко затримати, зараз його допитує поліція. Правоохоронці з'ясовують, що підштовхнуло чоловіка на такий вчинок.

Нападником був 27-річний чоловік

За інформацією видання Bild, нападником виявився 27-річний чоловік арабського походження. У поліції кажуть, що підстав вважати його терористом немає. На час нападу у потязі перебували близько 300 осіб.

Атака з ножем у потягу була жахливою. Я б хотів подякувати персоналу потягу за їхню мужню поведінку, а також правоохоронцям, які попередили значно гірші наслідки,

– відреагував на злочин міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеєгофер.

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На початку вересня на людей у Берліні напав афганець

12 вересня громадянин Афганістану накинувся на жінку, що працювала в саду. Чоловік був озброєний ножем. На допомогу потерпілій кинувся її сусід, проте теж отримав поранення. Потерпілих одразу доставили до лікарні і прооперували. Як виявилось, нападник був психічно хворим.