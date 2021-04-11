У Німеччині двоє політиків від консерваторів готові поборотися за посаду канцлера

У Німеччині двоє політиків-консерваторів Армін Лашет і Маркус Зедер мають намір поборотися за посаду канцлера Німеччини. Вибори до Бундестагу пройдуть у вересні 2021 року.

Вони готові повести блок сестринських консервативних партій Християнсько-демократичний союз і Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) на майбутніх парламентських виборах.

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Політики мали розмову

Ми заявили про нашу готовність виставити свої кандидатури на посаду канцлера,

– сказав Армін Лашет.

Він зазначив, що їхня мета у ситуації, в якій перебуває країна, з огляду на те, що канцлерка залишає посаду, – забезпечити наскільки можливо єдність між ХДС і ХСС, "оскільки на кону стоїть дуже багато".

Зі свого боку Маркус Зедер додав, що вони обоє прийшли до думки, що варті посади канцлера та обидва готові до цієї відповідальності.

Вибори до німецького Бундестагу: що відомо