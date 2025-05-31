У Німеччині літак впав прямо на житловий будинок: є загиблі

На заході Німеччини 31 травня літак впав на житловий будинок. Внаслідок цього загинули пілотеса та ще одна людина.

Поки не зрозуміло, ким був другий загиблий. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DW.

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У Німеччині літак впав на житловий будинок

У містечку Коршенброх, неподалік Дюссельдорфа, 31 травня сталася авіакатастрофа – легкомоторний літак впав просто на житловий будинок. Унаслідок інциденту загинули дві людини, серед них – жінка-пілот, яка керувала повітряним судном.

Як повідомляють місцеві правоохоронці, особа другої жертви ще не встановлена. Не виключено, що це міг бути як другий пілот, так і хтось із мешканців будинку, що опинився під уламками.

Після падіння літака на приватну оселю спалахнула пожежа. На знімках із місця події видно серйозні руйнування будівлі.

За попередніми даними, пілотеса встигла повідомити авіадиспетчерам про технічну несправність двигуна і намагалася здійснити аварійну посадку на найближчому летовищі.

Причини аварії наразі залишаються невідомими.