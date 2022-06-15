У Німеччині люди пожертвували Україні понад 800 мільйонів євро з початку вторгнення Росії

З початку вторгнення Росії німці пожертвували Україні 812 мільйонів євро. Сума є результатом опитування благодійних організацій у Німеччині.

Опитування щодо пожертв німців українцям провели спеціалісти Німецького центрального інституту соціальних питань (DZI) серед одинадцяти організацій та альянсів допомоги. Його провели ще в березні. За даними інституту, з 24 березня загальна сума зросла ще приблизно на 180 мільйонів євро.

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Понад 800 мільйонів євро допомоги від німців

Зараз у Німеччині 812 мільйонів євро пожертвували людям в Україні та з України, які постраждали від війни. Це став результатом оновленого опитування, Німецького центрального інституту соціальних питань (DZI) серед одинадцяти організацій та альянсів допомоги,

– мовиться в повідомленні.

У Німецькому центральному інституті зазначають, що 812 мільйонів євро – це найбільша сума благодійних внесків німців для подолання однієї надзвичайної події з часів Другої світової війни.

Загальна сума пожертв українцям може бути більшою навіть станом на березень, адже приватні ініціативи німців не були враховані під час опитування.

На нашу думку, готовність пожертвувати та підтримувати Україну все ще висока; Проте обсяги грошей і речей, що даруються щодня, зменшилися,

– каже один із директорів DZI в Берліні Буркхард Вільке.

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Адресна допомога українським біженцям у Польщі

Польща підтримує Україну з самого початку повномасштабного вторгнення Росії. Країна пропонує безліч варіантів підтримки: розміщення, соціальні виплати, працевлаштування тощо.

Зараз країна організувала ще й адресну допомогу. Така ініціатива отримала назву Solidarna Paczka. Спеціальна акція для евакуйованих з України розпочалася 4 червня.

Ініціатива працює таким чином. На офіційному сайті публікують розповіді про сім'ї переселенців. Кожен з благодійників має можливість обрати, яку саме родину хоче підтримати. Вони зможуть віддати необхідні речі або перерахувати гроші.

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