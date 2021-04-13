У Німеччині мера одного з міст відсторонили від посади за вакцинацію поза чергою

У Німеччині бургомістра міста Галле Бернда Віґанда відсторонили від посади через щеплення проти COVID-19. Він дозволив собі вакцинуватися поза чергою.

Зазначається, що дії мера "зруйнували довірливі відносини з міськрадою". Розпорядження про усунення йому вручили особисто.

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Рішення набуває чинності негайно

Міська рада Галле 7 квітня зібралася на екстрене засідання, під час якого ухвалила рішення про відсторонення Віґанда від посади. Воно набирає чинності негайно.

Чиновники пояснили, що бургомістр та кілька посадовців без черги зробили щеплення від коронавірусу. Сам же мер відкидає усі звинувачення та вимоги відставки.

Водночас він може оскаржити розпорядження, а також набуття ним чинності. Прогнозують, що Віґанд вдасться до правових кроків.

Прокуратура розпочала розслідування

Місцева прокуратура розпочала розслідування щодо можливого неправомірного приховування бургомістром доз вакцини.

Дисциплінарне провадження щодо нього перебуває на розгляді у земельному адміністративному відомстві.

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