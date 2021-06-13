У Німеччині можуть примусити Telegram ділитися інформацією з урядом, – ЗМІ

В Німеччині Telegram можуть оштрафувати на 55 мільйонів доларів. Водночас існує ймовірність його блокування.

Уряд країни має намір примусити месенджер звертати увагу на законодавство. Це означає – зробити його відкритим для влади та посилити модерацію контенту.

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На платформі Telegram, за інформацією видання, існує лише мінімальна модерація, що робить її популярною серед злочинців та терористів. Наразі Telegram встановили на свої смартфонах 570 мільйонів користувачів у світі. Під час пандемії COVID-19 його популярність лише зросла.

У 2021 році мільйони користувачів перейшли з месенджера WhatsApp в Telegram, в Німеччині зокрема. Однак платформа Telegram позиціює себе як платформа, що не стосується влади – це зробило месенджер платформою, яку часто використовують:

конспірологіи;

праві екстремісти;

наркоторговці;

шахраї.

Німеччина вимагає Telegram підкоритися закону

Засновник Telegram Павло Дуров відхиляє спроби влади отримати доступ до інформації щодо користувачів. Однак, за інформацією видання, Міністерство юстиції Німеччини вимагає від Telegram підкоритися закону.

Зокрема, вимоги стосуються видалення злочинного контенту та передачі даних користувачів на вимогу слідчих органів. За інформацією Міністерства внутрішніх справ Німеччини, якщо компанія відмовлятиметься від співпраці, є можливість повного блокування месенджера в Німеччині.