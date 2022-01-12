У Німеччині можуть заблокувати телеграм, – глава МВС

Якщо телеграм продовжить порушувати закони Німеччини – соцмережу можуть заблокувати. Мовиться і про те, що цю платформу полюбляють антивакцинатори та ультраправі.

Відповідну заяву зробила міністерка внутрішніх справ Ненсі Файзер. За її словами, блокування – це вже останній крок, до якого вдаватиметься влада.

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"Ми не можемо виключати цього (блокування соцмережі – 24 канал). Однак всі інші варіанти мають бути перед цим визнані безуспішними", – зауважила Файзер.

Міністерство юстиції надсилало попереджувальний лист компанії, але він нічим не допоміг у ситуації. Провайдери соціальних мереж повинні швидко видаляти незаконний контент після скарги – це і є показником дотримання закону.

Сьогодні Telegram у Дубаї, завтра, можливо, на Кайманових островах. Нам потрібно багато сил, щоб забезпечити дотримання закону,

– сказала Файзер.

Вона закликала до боротьби й інші країни.

Телеграм у Німеччині: у чому проблема

Наприкінці 2021 року міністр юстиції Марко Бушманн закликав країни Євросоюзу виробити загальний підхід до соцмережі.

Він вважає, що є проблема з протиправним контентом і незаконною інформацією.

Звісно, у Німеччині надсилають запити на видалення незаконних матеріалів у Дубай. Однак це сильно затягує процес, що дуже нервує владу Німеччини.

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