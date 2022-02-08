У Німеччині підірвали 500-метровий міст: вражаючі фото й відео

У Німеччині зруйнували віадук Рінсдорф висотою 70 метрів. Це новий рекорд – найвищий міст, який був підірваний фахівцями в країні.

Віадук Рінсдорф на німецькому автобані A45 поблизу Вільнсдорфа в землі Північний Рейн-Вестфалія. Міст мав висоту 70 метрів та довжину 500 метрів.

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Для мосту використали 120 кілограмів вибухівки

Віадук зруйнували 6 лютого. Бригада підривників використала близько 120 кілограмів вибухівки.

За тим, як зникає 55-річна споруда, з самого ранку зібрались поспостерігати багато очевидців. Віадук впав о 11:00. Сигнал для підриву подав експерт зі знесення Міхаель Шнайдер. Після цього 16 стовпів мосту прогнулись і дорожнє покриття впало на землю.

Уламки упали на підготовлену ділянку

Уламки мосту упали на спеціальну підготовлену ділянку. Весь процес підготували так, аби не завдати шкоди мосту, який спорудили на заміну. Його відкрили в грудні 2021 року.

16 опор мосту підірвали / Фото DPA

Це найбільший міст, зруйнований в Німеччині / Фото LokalPlus

На видовище прийшли подивитись багато людей / Фото Then 24

Дивіться вражаюче відео, як підривали міст Рінсдорф:

Близько 60 віадуків потребують заміни або невідкладних робіт у землі Північний Рейн-Вестфалія, найбільш густонаселеній у Німеччині.