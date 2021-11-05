У Німеччині російського дипломата знайшли мертвим біля посольства
Джерело:Интерфакс
Російського дипломата знайшли мертвим біля посольства у центрі Берліна. За інформацією місцевих ЗМІ, він міг випасти із вікна дипломатичної установи.
Це сталося ще кілька тижнів тому, проте лише зараз про інцидент написали у місцевих ЗМІ. Загибель росіянина 5 листопада підтвердив Крістофер Бургер, представник німецького МЗС.
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При цьому, працівник німецького відомства відмовився ділитися будь-якими іншими подробицями про трагічний інцидент. Все – через положення про захист персональних даних та інформації. Коментували смерть свого співробітника відмовилися й у російському посольстві.
ЗМІ пов'язують загиблого з ФСБ
Перед цим про загибель російського дипломата з посиланням на власні джерела повідомило видання Spiegel. Там повідомили, що чоловіку було 35 років. Ймовірно, він випав з вікна багатоповерхової будівлі посольства.Довідка. Правоохоронці виявили тіло росіянина 19 жовтня близько 7:20. На місце оперативно прибули екстрені служби, проте їхні намагання реанімувати дипломата не увінчалися успіхом.
Росіянин був акредитований у Берліні з літа 2019 року як другий секретар дипломатичного відомства. "Німецькі служби безпеки вважали його неофіційним співробітником російської внутрішньої спецслужби ФСБ", – зауважили у журналі.
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