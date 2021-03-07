У Німеччині спалахнув корупційний скандал через захисні маски

У Німеччині кілька депутатів правлячого союзу німецьких партій потрапили у корупційний скандал. Він пов'язаний із закупівлею медичних масок.

Правоохоронці з'ясували, що політики лобіювали інтереси конкретних виробників масок, а в обмін на це отримували гроші.

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Серед фігурантів скандалу:

депутат Бундестагу від Християнсько-соціального союзу Георг Нюсляйн , який стягнув 660 тисяч євро за лобіювання виробника масок;

, який стягнув 660 тисяч євро за лобіювання виробника масок; депутат від Християнсько-демократичного союзу Ніколас Лебель також використав свою посаду для лобіювання китайського виробника масок, за що отримав 250 тисяч євро.

Загалом, як з'ясувалося, майже 2 десятки "союзних" депутатів парламентів різних рівнів лобіювали інтереси постачальників для федерального уряду або агітували за компанії, за що отримували певну винагороду.

Відомо, що обидва політики вже заявили, що підуть у відставку. Наразі прокуратура Мюнхена розслідує підозру в корупції.

Реакція інших політиків

Лідери парламентської групи ХДС у Бундестазі Ральф Брінкгаус та регіональної групи ХСС Александр Добріндт різко засудили поведінку колег по парламенту.

Отримання народними депутатами грошових виплат за посередництво в постачанні медичних захисних засобів у межах боротьби з пандемією викликає наше повне нерозуміння і суворе засудження,

– наголосили вони.

Керівники фракції зазначили, що така поведінка завдає шкоди репутації політсили та є неприйнятною.