У Німеччині група росіян спалила вантажівки Бундесверу. Ймовірно, вони вважали, що це була техніка ЗСУ, яка ремонтувалася.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на HNA.

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Росіяни, ймовірно, спалили німецьку техніку

У німецькому виданні повідомили про підпал 6 військових автомобілів на території ремонтної майстерні в Ерфурті. Їх знищили ввечері 21 червня. Аналогічний інцидент стався два тижні тому в Зольтау – кримінальна поліція не має доказів зв'язку між подіями.

Журналісти пояснили, що це вже другий такий випадок у цьому місті. У червні минулого року в тому ж місці також, імовірно, підпалили військову техніку. Правоохоронці не бачать доказів зв’язку між випадками, хоча в обох випадках шість вантажівок Бундесверу були припарковані на території майстерні.

У ЗМІ зазначають, що пожежі в Зольтау з'явився лист із заявою про відповідальність.

У Німеччині готується подальше посилення глобальної війни, тому ми повинні саботувати центри підбурювачів війни,

– написали в листі.

У російських телеграм-каналах заявили, що техніка нібито належала ЗСУ та перебувала в Ерфурті на ремонті. "Наші люди вирішили, що все це зайве, і не потрібна ЗСУ така техніка і просто її спалили, такі справи", – сказали росіяни.

Німецький OSINT-дослідник Tendar підкреслив, що Ерфурті проживає одна з найбільших російських діаспор у всій Німеччині та показав кадри, поширені російськими телеграм-каналами. Він зазначив, що вантажівки підпалили поруч із ремонтною майстернею компанії MAN Trucks & Bus Service.