У Німеччині відкрили понад 140 справ за схвалення війни Росії проти України

Понад 140 справ розслідують у Німеччині через підтримку російського вторгнення в Україну.

Відкриття більшості справ поліцією та прокуратурою кількох регіонів Німеччини стосується використання літери "Z", яка стала символом російського нападу.

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Зображення цієї літери в громадських місцях підпадає під 140 статтю німецького Кримінального кодексу. Для тих осіб, які "заохочують чи іншим чином схвалюють публічно, на зборах або шляхом розповсюдження письмових матеріалів" протиправні дії Росії передбачається штраф або позбавлення волі до 3-ох років.

Зокрема у землі Саксонія-Ангальт заведено 19 справ за статтею через букву "Z", у Гамбурзі – 17, у Північній Рейн-Вестфалія – 37 справ, 22 з них з демонстрацією "Z".

Нагадаємо, що Верховна Рада у четвер, 14 квітня, заборонила використання символів Z та V. Їх застосовують російські окупанти.

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