У Німеччині висунули обвинувачення проти росіянина, який працював на розвідку Росії

Проти росіянина у Німеччині висунули обвинувачення. Ексспівробітник університету Аугсбурга за 2 500 євро продав російській спецслужбі інформацію.

Колишній російський співробітник університету в Баварії повинен постати перед вищим земельним судом Мюнхена. Його підозрюють у шпигунстві в галузі ракетних досліджень.

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У Німеччині судитимуть росіянина

Федеральний прокурор розповів, що росіянину висунули звинувачення в діяльності на спецслужби. Правоохоронці вважають, що молодий науковець одного з університетів передав інформацію російським спецагентам.

У червні 2021 року його арештували. До того часу росіянин працював науковим співробітником науково-технічної кафедри Аугсбурзького університету.

Деталі співпраці чоловіка з розвідкою Росії

Відповідно до обвинувачення, російська служба зовнішньої розвідки зв'язалася з чоловіком не пізніше осені 2019 року.

Зацікавленість спецслужби полягала, зокрема, у різних етапах розробки європейської ракети-носія Ariane та дослідження матеріалів підозрюваного,

– повідомив федеральний прокурор.

Від кінця листопада 2019 року обвинувачений та російський агент регулярно проводили особисті зустрічі. Чоловік передав йому інформацію про дослідницькі проєкти в галузі аерокосмічних технологій, зокрема, ракету-носій Ariane.

За ці дані зловмисник отримав загалом 2 500 євро.

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