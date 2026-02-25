У Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві Андрія Портнова, – ЗМІ

У Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві українського зрадника Андрія Портнова, яке сталося у травні 2025 року в елітному передмісті Мадрида.

Це сталося у середу, 25 лютого, затриманим виявився громадянин України. Про це повідомляє іспанський телеканал Antena 3 Noticias.

Дивіться також Ким був "сірий кардинал" і куратор судової системи Януковича: велика біографія Андрія Портнова

Що відомо про затримання підозрюваного?

За даними видання, у Німеччині 25 лютого правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві колишнього заступника голови адміністрації зрадника Віктора Януковича – Андрія Портнова, як сталося 21 травня 2025 року.

У злочині брали участь кілька осіб, хоча ймовірним виконавцем вбивства є чоловік, затриманий у Німеччині. Це громадянин України,

– ідеться у статті.

Нагадаємо, Андрій Портнов відвіз доньок до школи і повертався до автомобіля, коли невідомий кілька разів вистрелив йому у спину. Поліція припускає мотивами злочину зведення рахунків, борги жертви або політичне замовлення.

До слова, відомо, що з 2021 року Андрій Портнов перебував під санкціями США через корупційні схеми та вплив на судову систему. Також фігурував у розслідуваннях стосовно його зв'язків із російськими спецслужбами.

Що каже поліція?

Національна поліція Іспанії водночас також офіційно підтвердила це. Згідно з оприлюдненою на сайті заявою, підозрюваного затримали у німецькому місті Хайнсберг, операцію здійснили разом з німецькими правоохоронцями.

Розслідування показало, що заарештований був людиною, яка вистрілила біля дверей школи. Судовий розгляд проводиться Судом номер 1 Посуело-де-Аларкона, в попередньому розгляді, оголошеним секретним,

– пишуть там.

Повідомляють про європейський ордер на арешт та європейський ордер для проведення обшуку в помешканні заарештованого. Правоохоронці додали, що розслідування триває для повного з'ясування обставин цієї справи.

Що цьому передувало?