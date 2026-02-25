У Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві Андрія Портнова, – ЗМІ
- У Німеччині затримали громадянина України, підозрюваного у вбивстві Андрія Портнова в травні 2025 року.
- Поліція підозрює, що мотивами вбивства могли бути зведення рахунків, борги або політичне замовлення.
У Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві українського зрадника Андрія Портнова, яке сталося у травні 2025 року в елітному передмісті Мадрида.
Це сталося у середу, 25 лютого, затриманим виявився громадянин України. Про це повідомляє іспанський телеканал Antena 3 Noticias.
Що відомо про затримання підозрюваного?
За даними видання, у Німеччині 25 лютого правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві колишнього заступника голови адміністрації зрадника Віктора Януковича – Андрія Портнова, як сталося 21 травня 2025 року.
У злочині брали участь кілька осіб, хоча ймовірним виконавцем вбивства є чоловік, затриманий у Німеччині. Це громадянин України,
– ідеться у статті.
Нагадаємо, Андрій Портнов відвіз доньок до школи і повертався до автомобіля, коли невідомий кілька разів вистрелив йому у спину. Поліція припускає мотивами злочину зведення рахунків, борги жертви або політичне замовлення.
До слова, відомо, що з 2021 року Андрій Портнов перебував під санкціями США через корупційні схеми та вплив на судову систему. Також фігурував у розслідуваннях стосовно його зв'язків із російськими спецслужбами.
Що каже поліція?
Національна поліція Іспанії водночас також офіційно підтвердила це. Згідно з оприлюдненою на сайті заявою, підозрюваного затримали у німецькому місті Хайнсберг, операцію здійснили разом з німецькими правоохоронцями.
Розслідування показало, що заарештований був людиною, яка вистрілила біля дверей школи. Судовий розгляд проводиться Судом номер 1 Посуело-де-Аларкона, в попередньому розгляді, оголошеним секретним,
– пишуть там.
Повідомляють про європейський ордер на арешт та європейський ордер для проведення обшуку в помешканні заарештованого. Правоохоронці додали, що розслідування триває для повного з'ясування обставин цієї справи.
Що цьому передувало?
У червні Офіс генпрокурора також починав кримінальне провадження за фактом умисного вбивства Андрія Портнова за статтею ККУ про умисне вбивство вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб.
El Pais повідомляло, що Андрій Портнов незадовго до вбивства переписав елітну нерухомість на дітей. Ймовірно, в такий спосіб він намагався уникнути конфіскації у разі санкцій або порушення кримінальної справи.
Відомо, що, зокрема родина Портнова придбала у Дубаї нерухомість на понад 2 мільйони доларів у 2022 – 2023 роках, зокрема 6 різних об'єктів, оформлених на його цивільну дружину Анастасію Валяєву та доньку Лілію.