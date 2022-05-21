Німеччиною пронісся потужний торнадо: щонайменше 40 постраждалих

Німецьким містом Падербон пронісся величезний торнадо. Негода наробила дуже багато лиха в цьому містечку на Заході країни.

Зазнали поранень загалом понад 30 людей. Торнадо валив дерева та пошкодив багато будівель.

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Негода лютувала два дні

Метеорологи попереджали про значне погіршення погоди в п'ятницю – сильні дощі та град, а шторми з поривами вітру до 130 кілометрів на годину. Проте все почалося ще днем раніше, 19 травня.

Тоді вже були значні ускладнення в русі транспорту через погоду. Згодом вирвані із корінням та просто повалені дерева перекривали не лише автомобільні дороги, а й залізничні колії. Також у західній Німеччині були затоплені сотні підвалів.

Від 30 до 40 поранених, щонайменше 10 з них серйозно,

– заявили в поліції Падерборна.

Після торнадо місцеві правоохоронці закликали людей не покидати домівки, щоб не було більше постраждалих. Також це було необхідно, щоб нічого не заважало роботі рятувальників.

Торнадо в Німеччині 20 травня: дивіться відео

Будиночок завалився на людей

У поліції Німеччини розповіли й про трагічну подію, яка сталася в Баварії. Там 14 людей постраждали, коли намагалися сховатись від буревію.

Люди перебували на озері Бромбах на південь від Нюрнберга. Коли вони забігли в дерев'яний будиночок, той завалися. Серед них були кілька людей, а з важкими травмами госпіталізували 37-річну жінку.

Повалені торнадо дерева в німецькому містечку: дивіться відео

Загинули двоє французів

Також не обійшлося без жертв, які летіли на параплані. Двоє громадян Франції злетіли 19 травня з аеродрому в місті Балленштедт. За 175 кілометрів від Берліну їх попередили про різку зміну погоди й вони мали приземлитися.

Здається, що їх вдарив порив вітру, який спричинив падіння параплана. Повітряний транспортний засіб впав на поле з висоти близько 40 метрів,

– повідомили в поліції землі Саксонія-Ангальт.

Там додали, що це була пара людей 59 років. Вони загинули від травм на місці падіння ще до приїзду медиків.

Торнадо, який пронісся німецьким містечком і його наслідки: дивіться відео

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