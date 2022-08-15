У Німеччині будуть використовувати макети російських танків як мішені

Відтепер німецька армія тренуватиметься на макетах російських танків. Це стало можливим завдяки австралійській компанії GaardTech та її засновником колишнім солдатом Стіном Бісгаардом.

Відомо. що Бісгаард 11 років прослужив у танкових військах на танках Abrams.

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Ідея GaardTech виникла у нього під час проходження служби в Афганістані. Перебуваючи там, він звернув увагу на те, як сильно відрізняються військові навчання та реальний бій. Це спонукало його зайнятися створенням повнорозмірних мішеней, які можуть імітувати справжні машини з тепловими сигналами та електронними й радарними підписами.

Каталог 3D-роботизованої техніки GaardTech зараз налічує понад 1,5 десятка одиниць техніки, переважно – російських танків. У каталозі є танки:

Т-72,

Т-80,

Т-90,

Т-14,

а також БМП-3, БМД-4, БТР-70, БТР-90, БРДМ-1.



Німецька армія отримала повнорозмірні мішені у вигляді російських танків / Фото GaardTech



Каталог 3D-роботизованої техніки налічує понад 1,5 десятка одиниць техніки / Фото GaardTech

Знищена російська військова техніка з'явилася в європейських містах

У столицях різних куточків Європи з'явилася виставка знищеної російської військової техніки у війні з Україною. Спершу розбиту ворожу техніку побачили мешканці Варшави, а потім – Берліна, Парижа, Мадрида та Лісабона.

Як повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, російські генерали хочуть бачити у Лісабоні свої танки, і Україна допомогла російським танкам з'явитись у Європі, але у вигляді решток військової техніки окупаційних військ Росії.

І ми допоможемо, щоб російські танки були в Європі, але як уламки,

– наголосив Резніков.

Додамо, що у травні просто у центрі Києва на Михайлівській площі встановили знищену військову техніку російської армії. Зокрема, на площі розмістили:

знищений основний бойовий танк Т-72,

башту від російської бойової машини десанту БМД-4,

сучасний російський комплекс радіоелектронної боротьби 1Л29 "Ртуть-БМ".

У серпня "полюбуватися" розбитою ворожою технікою змогли львів'яни.

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