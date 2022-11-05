Німецька компанія може постачати Росії компоненти авіапального для винищувачів Су, – Spiegel

Одну з німецьких нафтогазових компаній запідозрили у допомозі Росії у війні проти України. Німецькі журналісти з'ясували, що Wintershall Dea постачає компоненти авіапального для російських літаків.

Журналісти Der Spiegel спільно з телекомпанією ZDF провели спільне розслідування. Вони заявили, що сировинна компанія бере участь у Росії в спільному підприємстві й постачає російському "Газпрому" газовий конденсат, відомий як "біла нафта". Натомість "Газпром" – найважливіший постачальник авіапалива для російських повітряно-космічних сил.

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Подробиці розслідування

"Газпром" є партнером Wintershall Dea. В рамках одного зі спільних підприємств компанії розробляють родовища газу в Західному Сибіру.

Газовий конденсат – побічний продукт видобутку, який у великих обсягах надходить на нафтопереробний завод "Газпрому" в Омську, який є найбільшим підприємством з виробництва авіапалива,

– розповіли журналісти.

Розслідувачі встановили 9 російських військових аеродромів на заході Росії, куди постачали паливо з Омська. Серед них є Морозовськ та Воронеж, де стоять винищувачі-бомбардувальники класу Су, які атакують Україну.

У тому, що Wintershall Dea постачає Росії "білу нафту", журналісти переконані й посилаються на дані щодо російських залізничних вантажоперевезень і внутрішні документи "Газпрому".

Розслідувачі також виявили, що компанія досі розробляє ділянки ачімівських покладів Уренгойського нафтогазоконденсатного родовища в Сибіру й бере участь у трьох проєктах з розробки Південно-Російського родовища природного газу. Також Wintershall Dea є співвласником з часткою у 15,5% компанії Nord Stream AG, оператора газопроводу "Північний потік".

Реакція німецької компанії

У компанії Wintershall Dea заперечують свою участь у переробці газового конденсату і заявляють, що не можуть гарантувати використання своїх поставок виключно для цивільних цілей.

Wintershall Dea не вийшли з російського рику після початку повномасштабної війни й введення західних санкцій. А 27,3% компанії належить інвестиційній групі LetterOne російського бізнес-магната Михайла Фрідмана.