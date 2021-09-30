На німецьке місто Кіль обрушився смерч, є постраждалі: вражаюче відео

Жителів німецького Кіля 29 вересня налякало незвичайне природне явище. Містом пронісся смерч, який травмував 6 людей. Cиноптики заздалегідь попереджали про значне погіршення погоди.

Водяний смерч виник на Балтійському морі, проте дістався і до берега. Удар стихії завдав збитків, пошкодивши майно та кинувши кількох людей просто у воду.

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У трьох постраждалих – досить важкі травми

Постраждали члени місцевого клубу греблі. Троє з них отримали досить серйозні травми, у ще трьох – легкі ушкодження. У місті посилено працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

Негоду спрогнозували і німецькі синоптики. Метеорологи попередили, що пори вітру могли сягати і 110 кілометрів на годину.

Шквальний вітер повалив дерева та позривав дахи

На території федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн – сильні дощі протягом 30 вересня. У мережі вже поширили фото наслідків смерчу та негоди: повалені дерева, з будинків позривало дахи. Наразі місцева влада не може визначити, чи був це один водяний смерч чи одразу декілька.

Дивіться вражаюче відео з міста Кіль:

Дивіться фото смерчу у Німеччині / Фото з твітера:

Що відомо про місто Кіль?

Столиця федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн. Розташований Кіль на березі Кільської затоки, що у Балтійському морі. Населення – близько 250 тисяч осіб. Саме у цьому місті відбувається Кільський тиждень – змагання з вітрильного спорту.

Дивіться на карті, де розташований Кіль: