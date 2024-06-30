Перші німецькі бойові машини вже відновлюють на території України, – Укроборонпром

На території України вже відновлюють перші німецькі бойові машини. Роблять це межах спільного підприємства з німецьким концерном Rheinmetall.

Гендиректор Укроборонпрому розповів деталі співпраці. Герман Сметанін зауважив, що з усіх іноземних партнерів саме з Rheinmetall ми найбільше просунулися.

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В Україні відновлюють німецькі бойові машини

Посадовець розповів, що за стислий проміжок часу вдалося пройти шлях від укладання угоди та реєстрації спільного підприємства у жовтні 2023 року до початку роботи виробничих потужностей.

Це був досить непростий шлях, але перші німецькі бойові машини вже відновлюються на території України,

– заявив Герман Сметанін.

Додав, тим самим ми довели іноземним партнерам, що здатні виконувати роботи високої складності. Гендиректор Укроборонпрому зауважив, що іноземці мають власні сучасні технології, які значно відрізняються від звичних для нас.

Проте українські професіонали здобули великий досвід ремонту бронетехніки після пошкоджень у боях, яких не було з часів Другої світової війни. Тому їх освоєння не стало проблемою,

– підкреслив посадовець.

Також зазначив, що у планах — подальший розвиток і поглиблення взаємодії з Rheinmetall. Зокрема, у короткостроковій перспективі — перейти до ремонту артилерійських систем, а також великий проєкт — виготовлення на майданчику спільного підприємства новітніх німецьких БМП Lynx.

Це багатоцільова броньована гусенична платформа, яка має великий потенціал та буде вкрай корисною для наших Сил оборони. Такий швидкий стрибок від відновлення техніки до її виробництва свідчить про високий потенціал партнерства з німецькими зброярами й про довіру до рівня професіоналізму української оборонки,

– наголосив гендиректор Укроборонпрому.

Сметанін подякував партнерам з Rheinmetall за конструктивний діалог. Ця співпраця має стати прикладом для інших іноземних оборонних компаній.

"Під час німецько-українського Форуму оборонних індустрій "DFNC1: German Edition", який відбувся 13 червня в Берліні, я особисто запросив інших німецьких зброярів до партнерства", – розповів гендиректор Укроборонпрому.