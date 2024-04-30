На озброєнні лише в України: 4 головні суперсили ППО Skynex, які Німеччина передає ЗСУ

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29 квітня німецький уряд оголосив про черговий пакет воєнної допомоги України. Його основою стали 10 БМП Marder та ракети до системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM.

Водночас серед інших "смаколиків" – система ППО Skynex разом із боєкомплектом. Що це за ЗРК та як допоможе захистити українське небо – розповідає 24 Канал.

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На озброєнні лише в України: що відомо про Skynex

Skynex – нова німецька розробка, фактично українські сили ППО нині здійснюють тест-драйв і обкатку системи в бойових умовах. За проєкт відповідає добре знайомий концерн Rheinmetall AG.

Офіційна презентація Skynex відбулася в листопаді 2021 року, коли Путін вже збирав ударне угруповання для вторгнення в Україну, а майбутні окупанти чепурили мундири та готувалися до "Києва за 3 дні".

З того часу пройшло 2,5 роки й нині один зенітний артилерійський комплекс Skynex вже стоїть на бойовому чергуванні в Україні з весни 2023 року (схоже, це якраз виставковий зразок, представлений на зброярському ярмарку в Абу-Дабі), а прибуття іншого вже анонсовано.

Всього Німеччина планує поставити Україні мінімум три системи Skynex в межах анонсованого канцлером Олафом Шольцом у лютому 2024 року пакету допомоги на 1 мільярд євро.

Прем'єр Шмигаль у квітні 2023 року визнавав, що системи Skynex вже в Україні:

Skynex – це система ППО малого радіусу дії, той самий профіль мають старенькі німецькі САУ Gepard, які в Україні чудово себе показали у полюванні на ірано-російські "Шахеди". Skynex має суттєво покращити цей процес, в чому системі допоможе 35-міліметрова автоматична гармата Oerlikon Mk3, що має ефективну дальність стрільби 4 000 метрів і дивовижну скорострільність в 1 000 пострілів за хвилину.

Це ідеальне поєднання для прикриття інфраструктурних або воєнних об'єктів від нальотів ворожих БпЛА.

, що Skynex з'явилися на озброєнні ЗСУ на 2 роки раніше за Бундесвер, де планується перехід на ці новітні системи лише у 2025 році. Отже, Україна наразі є єдиною країною у світі, що використовує системи Skynex.

Як працює Skynex: дивіться відео

Гарматний модуль на Skynex має радар стеження X-діапазону, що забезпечує функцію автономного пошуку цілі. За цим показником Skynex майже наближається до Skynet. І, загалом, десь так і виглядає, як зброя з майбутнього з чергового "Термінатора".

Skynex – основні характеристики

розробник – Rheinmetall AG (Німеччина),

тип – зенітний артилерійський комплекс,

тип шасі – 6-колісна вантажівка MAN,

калібр гармати – 35 міліметрів,

вартість – 91 мільйон євро ,

, ефективна дальність стрільби – 4 000 метрів,

скорострільність – 1 000 пострілів за хвилину.



Німеччина передає Україні ЗРК Skynex для посилення ППО / Фото Rheinmetal

Чотири головні особливості та переваги Skynex

Головна фішка системи – ефективна здатність перехоплювати цілі рої дронів . Під час тестових стрільб Skynex вдалося вразити рій з 8 малих БпЛА. Оскільки росіяни полюбляють запускати свої "Шахеди" купками або, як говорить "Ніколаєвскій Ваньок", табунами, то ця здатність є надзвичайно цінною.

. Під час тестових стрільб Skynex вдалося вразити рій з 8 малих БпЛА. Оскільки росіяни полюбляють запускати свої "Шахеди" купками або, як говорить "Ніколаєвскій Ваньок", табунами, то ця здатність є надзвичайно цінною. Друга важлива особливість Skynex – економність і дбайливість. Skynex використовує програмовані 35-міліметрові боєприпаси програмованого підриву AHEAD, розроблені також Rheinmetall, вони є значно дешевшими за системи ППО з керованими ракетами.

У боєкомплект Skynex входять осколково-фугасні та бронебійні снаряди. Осколкові боєприпаси оснащені програмованим підривачем типу AHEAD.Такі снаряди суттєво підвищують ефективність вогню та скорочують витрати боєприпасів, особливо під час атаки складних малорозмірних і маневрових цілей.

Система керування вогнем складається з котушок програматорів, датчиків швидкості на стволах і балістичного комп'ютера.

Кожен постріл – це "вища математика", де підривниками снарядів обчислюється випередження, а тривиткова котушка під час прольоту через гармату виставляє час детонації, тому ціль ніби сама влітає в хмари осколків.



ЗРК Skynex відносно недорога в застосуванні та має потенціал до збиття ракет / Фото wikipedia.org

На Skynex встановлена оптична станція, що дозволяє не включати радар на випромінювання, а, отримавши пеленг, бути готовим до відкриття вогню в секторі лише з візуального наведення.

Третя суперсила Skynex – це їхні снаряди, невразливі до ворожих систем РЕБ під час пострілу, а це означає, що порятунку для ворога не буде.

Це, звісно, не британські перспективні лазери з показником у 10 фунтів, але й не "золоті" ракети західних систем ППО, де ціна стартує від сотень тисяч євро.

Ще одна паралель зі Skynet – німецьке диво ППО використовує систему управління та контролю Oerlikon Skymaster, яке автоматизує все по максимуму, розширює можливості наземної протиповітряної оборони. ЗРК має систему FIRST, чия інфрачервона камера виявляє ціль та подає сигнал тривоги оператору, здійснюючи її автоматичний супровід.

Нарешті четверта перевага – відкрита архітектура системи та повна сумісність з західними радарами. Тобто за бажання до Skynex можна додати чимало корисних "обвісів" – наприклад радари, пускові ракети на шасі або контейнерного типу, малі зенітні артилерійські платформи тощо. Тобто система має неймовірну здатність до вдосконалення та покращення.

Потенціал відкритої архітектури дає Skynex нові можливості та дозволяє перехоплювати не лише БпЛА, але й крилаті ракети (якщо, наприклад, додати до системи умовні "стінгери").

Система може отримувати цілевказівку від єдиного командного центру як елемент об'єднаної системи протиповітряної оборони. На жаль, кількість Skynex в Україні (і у світі також – обмежена), тобто це швидше великий заділ на майбутнє, коли Україна буде вибудовувати нову ешелоновану систему ППО/ПРО. Втім, комплекси Skynex корисні вже зараз, що й доводять під час бойових чергувань.

З огляду на всі ці технологічні новації було б дивно, якби системою Skynex не можна б було керувати дистанційно. Дякувати Ілонові Маску та його терміналам, така можливість в українських операторів є.