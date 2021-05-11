Вєсті Глобалайз: Німецькі священники транслюватимуть благословення ЛГБТК-пар

Католицька церква у березні 2021 року заявила, що не благословлятиме одностатеві шлюби. Десятки німецьких священників кинуть виклик Ватикану та стрімитимуть благословення гей-пар в Zoom, Skype й на інших платформах.

Які ще цікаві події сталися у світі станом на вівторок, 11 травня – читайте далі.

Цікаво Вєсті Глобалайз: Білл Гейтс має поділити свої статки з колишньою дружиною

Нова заява Меган Маркл

Герцогиня Сассекська Меган Маркл заявила, що економічний прибуток для жінок знизився через COVID-19. За її словами, причиною є недостатня кількість вакцинованих людей. Вона розповіла, що з пандемії майже 5,5 мільйонів жінок втратили роботу у США, і ще 47 мільйонів у всьому світі ризикують опинитися на межі бідності.

"Чорний грибок" у тих, хто одужав від COVID-19

В Індії діагностують мукоміркоз, або "чорний грибок", у пацієнтів, які одужали чи одужують від коронавірусу. Це досить рідкісна інфекція, яка викликається пліснявою. Щоб врятувати деяких хворих, доводиться видаляти їм очі.

До теми Загрожує сліпота: в Індії після COVID-19 людям діагностують "чорний грибок"

Ілон Маск зізнався, що має синдром Аспенгера

Засновник SpaceX і глава Tesla Ілон Маск заявив, що в нього синдром Аспергера – це порушення розвитку в соціальній взаємодії. Про це мільярдер розповів у гумористичній програмі Saturday Night Live на телеканалі NBC.

Зверніть увагу Справді думали буду нормальним, – Ілон Маск зізнався, що у нього синдром Аспергера

У США хочуть впровадити розстріли в смертну кару

У Південній Кароліні закінчилися дози летальних ін'єкцій, тож влада запропонувала відповідний закон. Відтак в американському штаті почали думати над впровадженням розстрілів у смертну кару. Зараз цей документ ще перебуває на розгляді.

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Повний випуск програми "Вєсті Глобалайз: за 11 травня: дивіться відео