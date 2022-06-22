Німецькі журналісти потрапили під мінометний обстріл росіян на виході з Лисичанська

Німецькі журналісти ледь не загинули через російський обстріл поблизу Лисичанська. Окупанти гатили по автівці з мінометів.

Один із журналістів Пол Ронжеймер, який працює для видання Bild, зняв обстріл на відео. На щастя, ніхто не постраждав.

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Росіяни гатили з мінометів

Обстріл стався на околицях Лисичанська, з якого журналісти якраз збиралися виїжджати. Росіяни раптово почали обстрілювати з мінометів дорогу, по якій вони їхали. Один з осколків розбив скло в автомобілі.

Слава Богу, Георгос, Вадим і я не постраждали. В автомобілі розбилося лише одне скло. Росіяни активно атакували дорогу з міномета. До цього ми були всередині Лисичанська, – написав журналіст.

Яка ситуація в Сєвєродонецьку та Лисичанську

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, російські окупанти досі намагаються захопити Сєвєродонецьк. Вони також завдали авіаційних ударів як в самому місті, так і в населених пунктах Верхньокам’янка та Сиротине.

Напружена ситуація і в Лисичанську. Туди, як розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, окупанти регулярно запускають ракети, скидають авіабомби та застосовують реактивні системи залпового вогню. Вони буквально знищують місто.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російські загарбники отримали нову ціль для свого наступу. Вони мають наміри захопити усю Луганську область до 26 червня. Для цього окупанти кинули фактично всі сили та засоби на територію поблизу Сєвєродонецька.

Нещодавно в Інституті з вивчення війни заявили, що росіяни можуть спробувати оточити Лисичанськ, як це сталося в Маріуполі. Однак, на думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, окупантам буде важко захопити місто.

Там є і географічні, і оборонні передумови, бо лінія оборони в Лисичанську весь цей час готувалася для того, щоб блокувати наступ окупантів. Тому це буде для них не настільки легко, як хтось собі уявляє, – наголосив Коваленко.

Він додав, що в тому ж Сєвєродонецьку, який взагалі не можна порівнювати розмірами з Маріуполем, підрозділи Збройних Сил стримують окупантів вже понад 3 тижні. Така ж сама ситуація, ймовірно, відбуватиметься в Лисичанську, якщо росіяни ще зможуть туди дійти.

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