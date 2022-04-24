Німецький політик з керівної партії сумнівається у масштабах воєнних злочинів Росії в Україні

Томас Гайзель, який є колишнім мером Дюссельдорфа та членом Соціал-демократичної партії Німеччини, створив допис про війну в Україні. Він вважає, що воєнні злочини Росії в Україні перебільшені.

Допис Гайзеля має назву "Досить, пане Мельник". Політик у ньому прагне розкритикувати українського посла Андрій Мельника та вважає недоречною політику Заходу щодо України та Росії.

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Сумнівається, чи вірити Україні

Гайзель сумнівається, що Росія веде проти України "війну на знищення", в чому запевняв посол Мельник. Німецький політик запитує, чи можна вірити "риториці жертви війни, тобто України?".

Ексмер Дюссельдорфа не може повірити, що руйнування настільки масштабні. Це попри 5 мільйонів українців, які втекли за кордон.

"Наприклад, чи правда, що Маріуполь зруйнований на 90%? Фотографії, які ми отримуємо, жахливі. Але чи не завжди це один і той самий мотив?", – написав Гайзель.

Недостатня кількість вбитих

Крім цього, Гайзель заявив, що 410 вбитих мирних людей у Бучі – це мало. Відповідно, за його словами, таку подію не можна назвати геноцидом.

Хіба українська риторика геноциду в кінцевому підсумку не баналізує воєнні злочини у Сребрениці, Мі Лаї та Бабиному Ярі, і, можливо, нічне бомбардування у Дрездені, яке забрало життя 30 000 людей?,

– написав політик.

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