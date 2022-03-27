У німецькому Дюссельдорфі запустили трамвай в кольорах України з написом "Україно, ми з тобою"

У Дюссельдорфі з’явився трамвай у кольорах прапору України. У такий спосіб оператор громадського транспорту Rheinbahn вирішив підтримати Україну.

Окрім кольору, на трамваї довжиною 28 метрів розмістили ще гігантський напис "Україно, ми з тобою". У компанії повідомляють, що все задля того, аби подати сильний знак солідарності для України.

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Напис доповнили і хештегами, які пропагують мир і людяність.

Вже місяць в Україні триває страшна війна, про можливість якої ніхто з нас не думав. Фотографії та новини, невимовні страждання, які з того часу приходять до нас щодня, як і раніше, приголомшують і засмучують усіх нас,

– зазначила генеральний директор і директор з питань праці Rheinbahn Клаус Кляр.

Вона додала, що цим трамваєм хочуть подати знак проти війни. А також показати біженцям, які перебувають в Дюссельдорфі, що їх країну підтримують.

Наші думки з цією гордою країною та її чесними людьми, які були змушені покинути свої будинки або зараз перебувають в епіцентрі цього жорстокого конфлікту,

– сказала Кляр.

Наприкінці лютого, на початку війни, Rheinbahn запропонував матеріально-технічну підтримку у турботі про біженців. З того часу автобуси Rheinbahn доставили кілька тисяч жінок, дітей та чоловіків, переміщених із зони бойових дій, у їхнє безпечне житло в Дюссельдорфі та інших частинах Північного Рейну-Вестфалії. Додатково біженці можуть безкоштовно користуватися транспортними засобами Rheinbahn.

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