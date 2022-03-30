У німецькому офісі "Газпрому" провели обшуки, – Bloomerg

Представники Європейського Союзу провели обшуки в офісах німецьких підрозділів ПАТ "Газпром". Вони розслідують причетність "Газпрому" у підвищенні цін на газ до рекордних показників.

Чиновники відвідали офіси компаній, у тому числі Gazprom Germania GmbH і Wingas GmbH, які обслуговують близько 20% німецького ринку.

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Журналісти видання пишуть, що це "повідомили люди, які попросили не називати їхніх імен, оскільки інформація є конфіденційною".

За словами джерел, цей рейд проводять в той час, коли Європа активізує своє розслідування щодо того, чи причетний "Газпром" до стрибка цін на газ та погіршення енергетичної кризи в регіоні.

Єврокомісія, Gazprom Germania та Wingas відмовились від коментарів.

Що відомо про енергетичну кризу в Європі:

Європа бореться з енергетичною кризою з минулого рок – "Газпром" обмежив додаткові постачання у той час, коли запаси були на найнижчому рівні більш як за десятиліття.

Глава Міжнародного енергетичного агентства звинуватив Росію в енергетичній кризі, яка призвела до закриття європейських заводів.

Європейська комісія уважно стежить за діями "Газпрому" на газових ринках. наразі виконавчий орган блоку встановлює факти у ході розслідування можливої ​​антиконкурентної поведінки. Зауважимо, що розслідування розпочалося ще до повномасштабного наступу Росії на Україну.

Голова антимонопольного відомства ЄС Маргрет Вестагер ще у січні заявила, що "Газпром" демонструє "рідкісну поведінку" і що вона "з нетерпінням чекає" на відповіді державної фірми на ряд питань ЄС.

Законодавці та політики ЄС закликали її розпочати розслідування того, чи не зловживає "Газпром" своїми повноваженнями, потенційно обмежуючи постачання, щоб чинити тиск на політиків для схвалення спірного проєкту "Північний потік – 2".

Тим часом Росія неодноразово заявляла, що її не можна звинувачувати у зростанні цін на газ у Європі. Путін традиційно повісив провину на Євросоюз.

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