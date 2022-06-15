Німці бояться Путіна, – політолог про затягування постачання зброї Україні

Десятирічний хлопчик назбирав грошей і передав портативний зарядний пристрій на сонячній батареї для українських військових. Він зробив у рази більше, ніж німецький канцлер Олаф Шольц.

Про це для 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк. Він розповів, що Німеччина прикривається іншими країнами.

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"Заважає то Швейцарія, то Ізраїль. Потім дійшло до того, що прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес сказав: "Так не можна себе поводити з країною, яка у війні. Обіцяти й нічого не робити". Німеччина пропонувала Санчесу, що запропонує зброю Україні, але Іспанія має бути проти", – сказав Давидюк.

Іспанія розуміє, що Україна бореться за правду

За його словами, Іспанія не гратиме в такі ігри Німеччини й хоче допомагати Україні навіть попри те, що не має великих інвестицій чи, наприклад, геополітичних інтересів. Санчес приїхав у Бородянку і зрозумів, що це якраз та країна, яка бореться за свою незалежність, справедливість і правду.

"Тому Санчес сказав, що допомагатиме і в брудні ігри Володимира Путіна грати не збирається. Оце насправді політична позиція. Такої поки ми не бачимо в Шольца чи Макрона", – зазначив Давидюк.

Він розповів, що Україні необхідно бути обережною, щоб не повторилися оці всі історії, коли Ангела Меркель підштовхнула Петра Порошенка підписувати не зовсім вигідні угоди.

Нехай віддають свої території

Давидюк пояснив, що дипломати дуже часто допомагають ухвалювати правильні позитивні рішення. Він впевнений, що не можна робити так, щоб диктатор і вбивця дітей перемагав.

"Іроди в казках не перемагають, а в реальному житті – поготів. Треба тиснути на європейців, щоб Путін втрачав обличчя. Якщо вони не хочуть цього, то нехай віддають свої території. Путіну це сподобається. Проте точно не треба торгувати українськими людьми українськими територіями", – розповів політолог.

Є одна партія Путіна

Німеччина повідомила, що планує передати Україні реактивні системи залпового вогню. Спочатку говорили про 4 одиниці, а тепер про 3. Проте постає питання, коли зброю передадуть. Давидюк сказав, що легко можна спрогнозувати завершення війни – саме тоді німці наважаться передати Україні зброю.

Німеччина не хоче перемоги України й дуже боїться Путіна. За останні 2 роки при владі там 2 різні партій Меркель та Шольца. Хоча умовно – це одна партія Путіна,

– заявив Давидюк.

Він вважає, що хоч проросійська політика лунає в Берліні, але сам народ Німеччини дуже сильно підтримують Україну та хочуть її вступу до ЄС. Проросійськими є еліти, які навчилися користуватися газовими бюджетами.

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