Наступний "Рамштайн" буде авіаційним, нинішній – бронетанковий, – ОП
Нинішнє засідання Контактної групи з питань оборони України у Рамштайні створить нову реальність і неофіційно може називатися бронетанковим.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга в ефірі телемарафону. За його словами, наразі уже сформовано коаліцію держав, які готові надати Україні танки.
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На моє тверде переконання, і я впевнений, що в цьому ми всі пересвідчимось, цей "Рамштайн" створить нову реальність. Я також переконаний, що ми можемо його неофіційно назвати "бронетанковим Рамштайном",
– сказав Сибіга.
Він зауважив, що є певні формальності, "має бути певна політична воля", але все ж висловив переконання, що ключові гравці, від яких залежить рішення, таки мають чітке розуміння, чому важлива передача танків.
"Сумнівів немає, – вони у нас будуть", – резюмував радник.
Наступний "Рамштайн" буде авіаційний
На думку Сибіги, нині практично настав етап, коли знімається табу на постачання озброєнь для України, у тому числі танків, важкої бронетехніки.
І ми теж дуже сподіваємось. І сьогодні Президент під час свого виступу це озвучив, що наступний "Рамштайн" буде авіаційний,
– додав заступник очільника ОП.
За його словами, міжнародні партнери розуміють, що інвестиції в безпеку України тепер передбачають мир і закінчення війни і є інвестиціями в безпеку Європейського континенту.
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В ОП закликали союзників "наважуватись" швидше
Водночас радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк все ж дещо різкіше відреагував на "формальності", а скоріше нерішучість деяких держав. Він закликав приймати рішення швидше.
Післямова до глобальної нерішучості. Ви все одно допоможете Україні необхідною зброєю та усвідомите: немає жодного варіанта закінчити війну, крім поразки Росії,
– наголосив Подоляк.
Він зауважив, що сьогоднішня нерішучість убиває ще більше наших людей.
Головне про результати зустрічі "Рамштайн"
- Німеччина продовжує гальмувати процес передачі Україні танків Leopard.
- Наразі 5 країн заявили, що готові передати нашій державі ці танки. Однак вони поки чекають на остаточне розв'язання питань з Берліном.
- Водночас німецький виробник зброї заявив, що у будь-якому випадку не зможе надати танки Leopard Україні раніше 2024 року.
- Велика Британія вже ухвалила рішення про передачу ескадрильї танків Challenger 2, однак цього, на жаль, недостатньо.