Нинішня Росія – дупа Путіна, з цим небезпечно сперечатись

18 травня під час концерту в Уфі соліст ДДТ Юрій Шевчук зі сцени заявив, що "батьківщина – це не дупа президента, і не треба її весь час цілувати". Після цього до нього за лаштунки прийшли силовики та склали протокол.

"А по радио врут о войне" (с)

Російські силовики навіть хотіли затримати рокзірку, але обмежилися тим, що Шевчук підписав їх протокол, після чого сміття поїхали на своїх бронемобілях.

Детально Шевчук з ДДТ зробив сміливу заяву: "Батьківщина – це не дупа президента, яку треба цілувати"

Я вже хотів було поспівчувати Юрієві Юліановичу і відзначити його хоробрість, але послухавши його повністю, передумав.

Юра-музикант

Мерзотність ситуації полягає в тому, що, засудивши путінську війну проти України, Шевчук, схоже, згадав, що бачив жахи Чеченської війни.

Нагадаю, що русня закопала у Чеченських війнах 300 тисяч живих людей. 42 тисячі дітей умертвили. А Шевчук під час першої чеченської співав солдатам-вбивцям.

Фактично під час страшної бійні Юра-музикант виконував ту саму роль, що сьогодні грає Чичеріна на Донбасі. Вона там теж співає.

І чим вони відрізняються один від одного? Та нічим. Просто дві сторони однієї медалі, як дві головки імперської курки, де кожна кудахче про своє.

А Прокуратура вже порушила висловлювання Юри-музиканта. Тому що нинішня батьківщина – це дупа Путіна. І з цим не посперечаєшся.

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