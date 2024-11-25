Американська політологиня Ніна Хрущова, правнучка секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова, стала об'єктом критики окупантів. Цього разу члени російського руху "Зов народа" закликали покарати діячку за слова про розвал Росії.

Пропагандисти називають Хрущову шпигункою і закликають заборонити їй виступати з лекціями перед росіянами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Росіяни обурені позицією Хрущової

Повідомляється, що Ніна Хрущова мала представляти біографію свого прадіда – Микити Хрущова, 26 листопада в центрі, що йменується на честь Бориса Єльцина. Однак на неї поскаржилися активісти з руху "Зов народа".

Вони вимагали скасувати виступ, а також перевірити Хрущову на замах на територіальну цілісність Росії та визнати її іноагентом. З цими пропагандисти звернулися до Генпрокуратури і Міністерства юстиції Росії. Причиною обурення "Зову народа" стали антиросійські заяви Хрущової.

Зауважимо, що Ніна Хрущова живе у США вже більше 30 років. Наразі правнучка секретаря ЦК КПРС викладає у Новій школі в Нью-Йорку курси з міжнародних медіа, пропаганди, а також з історії Росії. Раніше жінка неодноразово негативно висловлювалася щодо анексії Криму та критикувала агресію Росії на Донбасі.