Нищення російських НПЗ буде продовжуватись, – експерт про нові удари від СБУ

СБУ продовжує знищувати російські нафтопереробні заводи, попри спроби росіян організувати міжнародний тиск на нашу державу.

Про це пише політолог Олексій Голобуцький. Експерт вважає, що Малюк буде продовжувати стратегію з руйнування ключової галузі Росії.

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На думку експерта, одразу три точні прильоти за одну ніч демонструють, що удари по території ворога стають все більш інтенсивними.

Гаряче було на військовому аеродромі "Кущевск", а також на Ільському та Слов’янському НПЗ в Краснодарському краї Росії. А на аеродромі розміщувалися десятки військових літаків, РЛС та засоби РЕБ,

– пише політолог.

Експерт акцентує, що тільки по НПЗ було вже 15 вдалих атак, які виводили їх з ладу.

На НПЗ традиційно ударили по ректифікаційним та атмосферним колонам. Це – ключові технологічні об‘єкти заводів, ті частини НПЗ, де використано найбільше компонентів західного обладнання. Росії буде вкрай важко його замінити,

– вважає Голобуцький.

"Нові удари від СБУ демонструють – нищення російських НПЗ буде продовжуватись. Не зважаючи на те, що Росія спробувала задіяти всі міжнародні важелі, щоб припинити ці удари. CNN вважає, що атаки дронів мають більший вплив на російську економіку, ніж нинішні санкції західних країн. Тому, певен, що Малюк буде продовжувати стратегію по руйнуванню ключової галузі країни-бензоколонки, а кількість ударів буде тільки наростати", – резюмує політолог.

Нагадаємо раніше стало відомо, що в ніч з 26 на 27 квітня дрони СБУ вдало атакували три важливі російські об’єкти у Краснодарському краї.