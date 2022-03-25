Нищимо ворога і беремо окупантів в полон, – Баканов звернувся до українців з нагоди 30-річчя СБУ

Службі безпеки України 25 березня виповнюється 30 років. В умовах війни співробітники спецслужби нищать ворога і беруть окупантів у полон.

Глава СБУ Іван Баканов з нагоди 30-річчя відомства звернувся до українців. Він зазначив: що символічно, що ця дата припала на тридцятий день війни.

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СБУ відзначає 30-річчя в умовах війни

Війна розділила наше життя на "до" та "після", принесла багато горя і випробувань. Але дала впевненість, що ми обов'язково їх подолаємо. Продемонструвала, як сильно ми любимо Україну й на які жертви готові йти,

– заявив Баканов.

Він наголосив, що СБУ 30 років здобувала безцінний досвід, щоб саме зараз його застосувати. Тому з перших хвилин війни Служба безпеки стала на захист країни разом із військовими, колегами по силовому блоку та волонтерами.

"Немає такої сфери, де СБУ не була б залученою – від безпосередніх бойових дій до гуманітарної допомоги тим, хто її потребує", – пояснив глава відомства.

Спецслужба бере активну участь у захисті країни

Співробітники СБУ, зокрема Центру спеціальних операцій "А", нищать ворога і беруть окупантів у полон.

Контррозвідка і департамент захисту національної державності регулярно затримують російських агентів, диверсантів і колаборантів.

Слідчі СБУ фіксують злочини ворога та відкривають кримінальні провадження.

Кіберфахівці Служби безпеки відбивають хакерські та інформаційні атаки, організовують тиск на інфраструктуру агресора та допомагають збирати дані про пересування ворожої техніки та ДРГ.

Баканов підсумував, що йде системна робота, яка не завжди публічна, але вкрай ефективна.

Він подякував всім за роботу, висловив співчуття рідним загиблих співробітників спецслужби та наголосив, що Україна обов'язково переможе.

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