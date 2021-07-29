Інцидент трапився 28 липня на вулиці Юрія Кондратюка. Про стан потерпілого розповів директор обласної дитячої лікарні Олексій Власов.
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Провели операцію
Одразу після інциденту викликали швидку допомогу. Дитину госпіталізували та відправили на операцію.
Його оперативно прооперували – дістали шматок металу. Наразі стан малюка стабільний. Його життю вже нічого не загрожує,
– сказав Власов.
"Інформатор" повідомляє, що інформацію про цей інцидент підтвердили в поліції Дніпропетровщини. Чи відкривали кримінальне провадження – невідомо.
Лікар Олексій Власов спілкується з журналістами / Фото "Відкритий"