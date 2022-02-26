У Ніжині оголосили тривогу
26 лютого 2022 , 22:26Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Чернігів
У Ніжині лунають сирени оповіщення. Місцевим мешканців слід заховатися в укритті.
Упродовж найближчого часу можлива повітряна атака на Ніжин. Про це заявив міський голова Олександр Кодола.
Важливо У Києві евакуйовують залізничний вокзал: неподалік – обстріл
У яких районах міста існує ризик:
- у районі Гуньки,
- на вулиці Прилуцькій.
Сили ЗСУ та тероборони захищають підходи до міста! Не панікуємо,
– наголосив мер.
Він закликав мешканців бути напоготові.
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