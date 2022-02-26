У Ніжині оголосили тривогу

У Ніжині лунають сирени оповіщення. Місцевим мешканців слід заховатися в укритті.

Упродовж найближчого часу можлива повітряна атака на Ніжин. Про це заявив міський голова Олександр Кодола.

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У яких районах міста існує ризик:

у районі Гуньки,

на вулиці Прилуцькій.

Сили ЗСУ та тероборони захищають підходи до міста! Не панікуємо,

– наголосив мер.

Він закликав мешканців бути напоготові.

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