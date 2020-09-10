Низька інфляція та розвиток кредитування: ухвалили головні засади політики НБУ на 2021 рік
Рада Національного банку України 10 вересня ухвалила основні засади грошово-кредитної політики на 2021 рік. НБУ намагатиметься підтримувати зростання економіки країни та стабільно низький рівень інфляції.
Кредитування підтримуватимуть завдяки активній взаємодії Нацбанку з урядом. Про це повідомила пресслужба НБУ.
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Що робитиме НБУ в 2021 році
- продовжуватиме політику контролю рівня інфляції, що забезпечить цінову і фінансову стабільність та сприяння росту ВВП;
- підтримуватиме темпи зростання цін у на рівні 5% із допустимим діапазоном відхилень 1 в.п.;
- дотримуватиметься режиму плаваючого курсоутворення і не матиме на меті досягнення певного рівня або діапазону обмінного курсу.
Які цілі Нацбанку
- Пріоритетом для НБУ залишається низька та стабільна інфляція.
- Водночас Нацбанк поставив перед собою "амбітне завдання" – пожвавлення банківського кредитування для розвитку економіки.
- Прогнозується, що підвищення рівня кредитування буде сприяти стійкості економіки України до шокових впливів. Це також забезпечить надійне підґрунтя для збереження стабільно низького рівня інфляції.
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Як НБУ планує досягти цих цілей
- Монетарна політика базуватиметься на принципах інституційної, фінансової та операційної незалежності Нацбанку.
- Усі рішення матимуть перспективний характер.
- Запланований рівень інфляції в 5% НБУ досягне протягом 9 – 18 місяців.
- Цілі Нацбанку досягатимуться шляхом нівелювання коливань обмінного курсу, зростанням довіри до банків та активної підтримки кредитування економіки.
- Голова Ради НБУ Богдан Данилишин зазначив, що сама монетарна політика банку не може бути достатньою передумовою для підвищення економічного потенціалу. Проте вона сприяє розвитку економіки України.