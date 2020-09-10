Рада Національного банку України 10 вересня ухвалила основні засади грошово-кредитної політики на 2021 рік. НБУ намагатиметься підтримувати зростання економіки країни та стабільно низький рівень інфляції.

Кредитування підтримуватимуть завдяки активній взаємодії Нацбанку з урядом. Про це повідомила пресслужба НБУ.

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Що робитиме НБУ в 2021 році

продовжуватиме політику контролю рівня інфляції, що забезпечить цінову і фінансову стабільність та сприяння росту ВВП;

підтримуватиме темпи зростання цін у на рівні 5% із допустимим діапазоном відхилень 1 в.п.;

дотримуватиметься режиму плаваючого курсоутворення і не матиме на меті досягнення певного рівня або діапазону обмінного курсу.

Які цілі Нацбанку

Пріоритетом для НБУ залишається низька та стабільна інфляція. Водночас Нацбанк поставив перед собою "амбітне завдання" – пожвавлення банківського кредитування для розвитку економіки. Прогнозується, що підвищення рівня кредитування буде сприяти стійкості економіки України до шокових впливів. Це також забезпечить надійне підґрунтя для збереження стабільно низького рівня інфляції.

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Як НБУ планує досягти цих цілей