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Низка поїздів затрималась через знеструмлення на Львівщині

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На Львівщині поїзди затримались через знеструмлення
На Львівщині поїзди затримались через знеструмлення / фото з соцмереж

На Львівщині через знеструмлення контактної мережі сталася затримка низки поїздів.

Про це інформує прес-служба Департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної держадміністрації.

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25 серпня о 23:25 надійшло повідомлення, що о 21:46 внаслідок відсутності струму в контактній мережі на станції “Красне” Львівської залізниці на під’їздах до станції сталась затримка пасажирських поїздів,
– йдеться у повідомленні.

Там зазначають, що затримались електропоїзд "Львів – Золочів", пасажирський поїзд "Івано-Франківськ – Миколаїв", пасажирський поїзд "Львів – Одеса", електропоїзд "Тернопіль – Львів", пасажирський поїзд Інтерсіті "Київ – Львів".

Електропостачання в контактній мережі вдалося відновити о 22:46. Затримка поїздів склала до години часу.

Теги: Новини України Новини Львова залізниця Електроенергія Негода в Україні
Джерело: 24 канал
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