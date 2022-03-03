Низький уклін нашим захисникам, вони утримують ворога на підступах до міста, – мер Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що ворог хоче знищити місто і попросив місцевих не виходити зараз з укриття. Він також подякував українським захисникам, які утримують ворога на підступах до міста.

Також Терехов попросив місцевих спуститися в укриття, щоб зберегти своє життя, адже Харків зараз сильно бомбардують.

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Мер Харкова також подякував всім військоим та теробороні, які захищають місто від окупантів.

Низький уклін нашим захисникам, військовим, які стримують ворога на підступах до міста. Величезне дякую вам, мої земляки, які зараз перебувають в бомбосховищах та підвалах, рятуючи своє життя,

– додав Ігор Терехов.

Додамо, що вже кілька днів російські загарбники наносять руйнівних ударів по Харкову. Уже постраждала низка адміністративних будівель та житлових будинків.

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