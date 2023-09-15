У кількох областях оголошено тривогу: на Захід рухаються "Шахеди"

В деяких областях України оголошено повітряну тривогу через загрозу атак ударними дронами. Зокрема, жителів Західних регіонів закликали перейти в укриття.

У Повітряних силах повідомили, що дрони змінили напрямок руху: спочатку вони рухалися на Південному Сході країни. 24 Канал стежить за повідомленнями моніторингових груп.

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06:26 Слідом повітряну тривогу оголосили на Тернопільщині, Рівненщині та Житомирщині. 06:18 На Тернопільщині повідомили про вибухи.

Хмельницька, Чернівецька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.Група ворожих ударних безпілотників у повітряному просторі Вінниччини рухається у Північно-Західному напрямку.Вінницька, Черкаська області – оголошено тривоги, загроза застосування ворогом ударних БпЛА.Кіровоградська область — загроза застосування ударних БпЛА з південно-східного напрямку. Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загроза застосування авіаційного озброєння.