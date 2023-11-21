У Київській області працює ППО: низка регіонів – "червона"
21 листопада 2023, 23:18Читать новость на русском
Увечері 21 листопада у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Російські окупанти вкотре запустили "Шахеди".
Станом на 21:40 про загрозу повідомляють жителів таких областей: Сумської, Полтавської, Харківської, Луганської, Донецької. Людей просять терміново пройти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій повітряної тривоги. Не можна нехтувати цим правилом. Воно рятує життя.
Зверніть увагу У Запоріжжі пролунали гучні вибухи: місто могли обстріляти балістикою
Окрім того, наголошують, що не можна фотографувати або знімати на відео роботу ППО.23:17 У Київській ОВА повідомили, що на території області працює ППО.23:08 Повітряні сили попередили про загрозу БпЛА для Херсонської та Миколаївської області. Також загроза актуальна для Дніпропетровської області. 23:07 Повітряні сили заявили, що БпЛА заходять у Київську область. 23:00 Наразі повітряна тривога лунає у таких областях: Київська, Чернігівська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Дніпропетровська, Луганська.21:27 "Шахеди" рухаються у бік Полтавської області.21:09 Відбій загрози для Миколаївської, Херсонської та Кіровоградської області.20:54 Повітряні сили заявили про загрозу "Шахедів" для Полтавської області. 20:36 Також ракетна загроза поширилася на Кіровоградську область. 20:35 Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку для Миколаївської та Херсонської області. 20:00 За даними захисників українського неба, БпЛА рухаються по Дніпропетровській області. 19:54 Українців попередили, що є ракетна небезпека для таких областей: Сумська, Полтавська, Харківська, Донецька. 19:30 Повітряні сили заявили, що "Шахеди" рухаються у бік Дніпропетровської області.