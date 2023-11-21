У Київській області працює ППО: низка регіонів – "червона"

Увечері 21 листопада у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Російські окупанти вкотре запустили "Шахеди".

Станом на 21:40 про загрозу повідомляють жителів таких областей: Сумської, Полтавської, Харківської, Луганської, Донецької. Людей просять терміново пройти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій повітряної тривоги. Не можна нехтувати цим правилом. Воно рятує життя.

Зверніть увагу У Запоріжжі пролунали гучні вибухи: місто могли обстріляти балістикою

Окрім того, наголошують, що не можна фотографувати або знімати на відео роботу ППО.

У Київській ОВА повідомили, що на території області працює ППО.Повітряні сили попередили про загрозу БпЛА для Херсонської та Миколаївської області. Також загроза актуальна для Дніпропетровської області.Повітряні сили заявили, що БпЛА заходять у Київську область.Наразі повітряна тривога лунає у таких областях: Київська, Чернігівська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Дніпропетровська, Луганська."Шахеди" рухаються у бік Полтавської області.Відбій загрози для Миколаївської, Херсонської та Кіровоградської області.Повітряні сили заявили про загрозу "Шахедів" для Полтавської області.Також ракетназагроза поширилася на Кіровоградську область.Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку для Миколаївської та Херсонської області.За даними захисників українського неба, БпЛА рухаються по Дніпропетровській області.Українців попередили, що є ракетна небезпека для таких областей: Сумська, Полтавська, Харківська, Донецька.Повітряні сили заявили, що "Шахеди" рухаються у бік Дніпропетровської області.